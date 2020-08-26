Son dakika! İş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'da bir iş yerinden içinde çelik kasa ile çekmecedeki para ve çekleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde E.H'ye ait tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinin ofis bölümünden, içinde 6 bin 100 dolar, 300 avro ve 250 pound bulunan çelik kasa çalındı.

Hırsızlar, çekmecedeki 3 bin lira ile çeşitli bankalara ait 750 bin lira değerinde çekleri de yanlarına alıp olay yerinden uzaklaştı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok yönlü soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, zanlıların kullandığı aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi.

Operasyon başlatan polis, şüpheliler K.T. (35), R.Y. (34) ve S.E'yi (29) gözaltına aldı.

Bu kişilerin yanlarında söz konusu araç ile bir miktar döviz ve çalınan paralarla alınan altınlar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin çelik kasayı altına bir örtü koyup sürükledikten sonra bina dışına çıkarması yer alıyor.