Son Dakika: İş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 11. Cadde'deki bir iş yerine gelen eski galerici Ali Ü, tabancayla ateş açtı.

Olayda iş yerinde bulunan M.M, A.D. ve A.K.D. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlı Ali Ü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.