Son dakika... İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü - Son Dakika

KONYA'da Suriyeli Musa El Ahmed (23), çalıştığı nalbur dükkanının 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10526'ncı Sokak'taki bir nalbur dükkanında meydana geldi. Musa El Ahmed, iş yerinin 2'nci katındaki malzeme alımı yapılan boş alandan, iddiaya göre dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Kanlar içinde kalan El Ahmed, ihbarla adrese gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. El Ahmed'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.