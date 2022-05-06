İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

06.05.2022 14:58

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan tahinlerin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan tahinlerin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde baharatçılık yapan Haşim Kaya'ya ait iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 kutu tahin çalındı. Akşam saatlerinde kaldırımdaki ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kadının iş yerine girerken yönlendirdiği çocuğun bir kutu tahin aldığı, aynı kadının çıkarken de çalışanların görüş açısını kapatarak başka bir kadının bir kutu tahin daha çalmasına yardım ettiğini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA
İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

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GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı İş merkezindeki 5 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


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