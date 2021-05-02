Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak - Son Dakika

Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak

02.05.2021 20:05

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinlerinin 7 Mayıs saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca "Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

İZİN BELGESİ ALAMAYAN İŞ YERLERİ İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan; iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

DENETİME TABİ OLACAK

Son olarak Valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak

İçişleri Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak - Son Dakika Ekonomi


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