Mısır'daki bir hapishanede gayrı insani şartlar altında önceki gün hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen isimlerinden İsam el-İryan için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından bir grup Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki avluda İryan için gıyabi cenaze namazı çağrısı yaptı.

Grup adına konuşan bir Filistinli, "Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözden asla caymazlar. Allah'a hak sözü söyleyeceklerine, Müslümanların haklarından vazgeçmeyeceklerine, Filistin'in topraklarının işgalcisini tanımayacaklarına ahdettiler. İşte kardeşimiz lider İsam El-İryan ve ondan önce de dağlar gibi batıla karşı duranları hatırlıyoruz." dedi.

Aynı kişi, Iryan'ın ve kardeşlerinin "zulüm" rejimlerinin zindanlarında hayatlarını kaybettiklerine vurgu yaparak, "Bugün Mescid-i Aksa'da onların ruhları için gıyabi cenaze namazı kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmadan sonra kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Filistinli katıldı.

İsam el-İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İryan, doktor ve politikacıydı.

Ordunun 2013'te yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı mevkilerinde faaliyet gösteren İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.