Son Dakika: İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı - Son Dakika

Son Dakika: İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.

Son Dakika: İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.


Tüm dünyası etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan mermer ihracatı, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden canlandı. Mermer ihracatını değerlendiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Ülkemizdeki mermer ihracatının yüzde 85'ini İscehisar ilçemiz karşılıyor. 2019 yılında 185 milyon dolar civarında mermer ihracatı yapıldı ilçemizden. Bu bizim için bir gururdur. Dünyanın birçok ülkesine ilçemizden ihracat yapılıyor. Sadece mermer değil bir girişimcimiz 'deve' isminde 375 bin euro'luk kaya kamyonu yaptı. Mermerden sonra termalde de iddialı bir ilçe olacağız. İnşallah eskisi günlere döneriz ve ihracat da eskisi gibi olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Türkiye, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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