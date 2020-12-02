Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

02.12.2020 09:21
Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı.

Şişli'de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, takla atması sonucu yere savrularak yaralanan kadının bacağına 2 adet platin takıldığı öğrenildi. Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadının görmediği iddia edildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 08.45 sıralarında Şişli Osmanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki Hatice Varol, Feriköy'deki evinden işe gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Varol'a Mehmet Y.T. (31) idaresindeki 34 HK 836 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu takla atarak yere savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Varol'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen kadına ameliyatla 2 adet platin takıldı öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada

Görüntülerde, kadın cadde üzerinde bir süre yürüyor. Kadın ana caddeye geldiği esnada yolun karşısına geçmek istiyor. O esnada süratle gelen otomobil kadına çarpıyor. Kadın takla atarak yere savrulurken, elindeki poşetler ise yere saçılıyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak kadının yanına geliyor.

Kurala uymayan yaya kusurlu bulundu

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemelerinin ardından sürücünün ve Varol'un ifadesini alarak tutanak tuttu. İncelemeler sonucunda polis ekipleri yaya Hatice Varol'u, "yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde yayaların bu işaretlere uymaması" maddesinden kusurlu buldu.

"Güneş şoförün gözüne gelince kadını göremedi"

Kazayla ilgili konuşan görgü şahidi Mehmet Ateş, "Güneş karşıdan vurduğu için şoförün gözüne geldi ve kadını görmedi. Sonra kadına çarptı, kadın yaralandı. Polisler geldi, kadın iyiydi ayağında yara vardı. Hata şoförde ama o da, 'gözüme güneş geldi, görmedim kadını' diyor. Burada kazalar oluyor" dedi.

Bir başka görgü şahidi Seçkin Kaya ise "Güneş direkt şoförün gözüne vurmuş. Araç vurduğu zaman kadın yere düştü. Belediyenin sağlık ekipleri geldi, kadının ayak kısmında kırık vardı. Sonra ambulans geldi, tutanakları tuttular ve kamera kayıtlarını alıp gittiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Otomobil, Kadın, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Ekipleri görünce Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı         
08:24
Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu         
08:01
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı         
02:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei