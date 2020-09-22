Son dakika! İSİB'den Kazakistan'a ilk sanal heyet organizasyonu - Son Dakika

Son dakika! İSİB'den Kazakistan'a ilk sanal heyet organizasyonu

Son dakika gündem haberi: İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB) Kazakistan'a düzenlediği ilk sanal heyet organizasyonu, 150 saat süren toplam 226 birebir görüşme ile tamamlandı.

Son dakika! İSİB'den Kazakistan'a ilk sanal heyet organizasyonu, System.String[]

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB) Kazakistan'a düzenlediği ilk sanal heyet organizasyonu, 150 saat süren toplam 226 birebir görüşme ile tamamlandı.

İSİB açıklamasına göre, 14 Eylül'de Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Nur Sultan Ticaret Müşavirleri Selçuk Oktay ve Erk Oyal, Almatı Ticaret Ataşesi Osman Boztepe, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın ile katılımcı firmaların temsilcilerinin yer aldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayan Kazakistan Sanal Heyet Organizasyonu, 15-16 Eylül'de yapılan 40'ar dakikalık 226 ikili iş görüşmesi ile tamamlandı.

Toplam 150 saat süren görüşmeler, Zoom programı üzerinden yapıldı.

Türkiye'den 22 firmanın, Kazakistan tarafından ise 74 firmanın katıldığı sanal heyet organizasyonunda toplam 392 yetkili, toplantılarda, ticari süreçlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi yönünde bilgi alışverişinde bulundu.

Türk iklimlendirme sanayi firmalarının ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat ve yalıtım malzemeleri ürün grupları bazında iştirak ettiği toplantılara, Kazakistan'ın 7 farklı şehrinden iklimlendirme, inşaat, taahhüt ve tasarım, tarım, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları katıldı.

"Nihai hedefimiz, pandemi ile beraber zayıflayan ticari ilişkilerimizi geliştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın, Türk iklimlendirme sanayisi açısından bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İSİB olarak düzenlediğimiz Kazakistan sanal heyet toplantımız oldukça verimli geçti ve beklentileri karşıladı. 2 günde biteceğini öngördüğümüz toplantılar ve görüşmeler uzayarak 4 güne yayıldı. Her firmamız yaklaşık 10 adet görüşme yaptı. Kazakistan tarafındaki muhataplarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık. 10-15 günlük periyotta katılımcı firmalarla yapılacak anket çalışması ve birebir görüşmelerle toplantımızın somut verimliliğini ölçeceğiz.

İklimlendirme sanayi ürünleri genelde yatırım mallarından oluştuğu için bu etkinliğin ticarete dönüşmesinin 6 ay ila 1 yıl arasında süreceğini öngörüyoruz. 1 yıl sonra Kazakistan sanal heyet organizasyonumuzun gerçek değerini ve oluşturduğu hacmi göreceğiz. İSİB olarak bu tip sanal heyet organizasyonlarındaki nihai hedefimiz, pandemi ile beraber zayıflayan ticari ilişkilerimizi geliştirirken, satış hacmimizi de büyütmektir."

Yönetim Kurulu, Kazakistan, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSİB'den Kazakistan'a ilk sanal heyet organizasyonu - Son Dakika

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