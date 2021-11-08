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Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, "Ekmek davası" dedi - Son Dakika

Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, "Ekmek davası" dedi

08.11.2021 19:22
Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü,

Son dakika haberler: Konya'nın Beyşehir ilçesinde işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

İlçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan U.S. ile arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan zanlı U.S, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne çıkarıldı. U.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli U.S. adliye çıkışında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, "Söyleyecek bir şey yok" derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, "Ekmek davası" sözleriyle cevap verdi.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, Ekmek davası dedi
Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, Ekmek davası dedi

Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, 'Ekmek davası' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, "Ekmek davası" dedi - Son Dakika
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