Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, "Ekmek davası" dedi

Son dakika haberler: Konya'nın Beyşehir ilçesinde işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. İlçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan U.S. ile arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan zanlı U.S, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne çıkarıldı. U.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli U.S. adliye çıkışında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, "Söyleyecek bir şey yok" derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, "Ekmek davası" sözleriyle cevap verdi. (Ali Rıza Önses/İHA)

Silah, Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika... İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, 'Ekmek davası' dedi - Son Dakika

Son Dakika

Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı

4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi