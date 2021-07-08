İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahıs çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.