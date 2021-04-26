Son dakika! İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5) - Son Dakika

MELEK İPEK: HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR

Tahliye kararının ardından 2 saat içinde Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan ve Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'ndeki baba evine babası Menderes Çelik, anne Hatice Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ile kızları Ceylin ve İkra ile gelen Melek İpek'i, yakınları karşıladı. Akrabalarına gözyaşları içinde sarılan Melek İpek, uzun süre sevinçle karşılandı. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, her zaman adalete güvendiğinin altını çizerek, "Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Koğuş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana iyi davrandılar. Çocuklarımı çok özledim. İçerdeki tek tesellim onların dışarıda huzurlu ve mutlu olmalarıydı. İçeri girince çocuklarımla sarılabildik. Avukatım Ahmet Onaran'a teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. Dışarıdan haberleri onun sayesinde aldım" dedi.

Mahkeme heyetinin karar için verdiği arada düşünceleri sorulan İpek, "Aslında tek düşündüğüm şey çıkabilir miyim, çocuklarıma kavuşabilir miyim acabaydı. Tek yapabildiğim şey dua etmekti" cevabını verdi.Ahmet Onaran ise 41 günde çok dikkatli ve özenli yargılama yapıldığının altını çizerek, 26 tanığın dinlendiğini anımsattı. Beklenen bir karar verildiğinin altını çizen Onaran, "Umarım bundan sonra kadına şiddet olmaz. Kamuoyunun desteği çok önemliydi. Ne olursa olsun, bir tarafta sevinç bir tarafta hüzün var. Melek bundan sonra çocuklarıyla sınava girecek, hayırlı bir mesleği olur üretir. Bu kararın ve tahliyenin çocuklar açısından önemi çok büyük" dedi.MELEK İPEK'İN ÖZGÜRLÜK ÖZÇEKİMİ

Diğer yandan, 108 gündür tutuklu olan Melek İpek, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L tipi cezaevinden özgürlüğe ilk adımını attığında, yargılama sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan avukatı Ahmet Onaran'a teşekkür edip sarılarak özçekim yaptı. Avukat Onaran, bu özçekimi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bu fotoğrafı çekmek herşeye değer. Bir daha başka acı elem yaşamazsın Meleğim' notunu düştü.

Süleyman EKİN- Adem AKALAN/ANTALYA,