Son dakika: İskenderun'da orman yangını - Son Dakika
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Son dakika: İskenderun'da orman yangını

24.02.2022 13:25
Son dakika: İskenderun'da orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karayılan mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, çevre ilçelerden gelen çok sayıda Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Hatay Büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

İskenderun Körfezinde devam eden şiddetli fırtına yangın söndürme ekiplerine müdahalede zor anlar yaşatıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Son dakika: İskenderun'da orman yangını
Son dakika: İskenderun'da orman yangını
Son dakika: İskenderun'da orman yangını

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Amanos Dağları, İskenderun, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İskenderun'da orman yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İskenderun'da orman yangını - Son Dakika
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