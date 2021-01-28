Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

28.01.2021 14:39

Son dakika 3. sayfa haberi: İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü Namus meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi sokak ortasında öldürüldü Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürüldü.

İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

Namus meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi sokak ortasında öldürüldü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Otogarı yakınlarında meydana gelen olayda, aralarında namus meselesi yüzünden husumet bulunan amca çocukları karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin Kök silahla vurularak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

İskenderun, Polis, Hatay, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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