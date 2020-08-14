Son dakika! İskenderun'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet insan heykeli ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Nardüzü Mahallesi Arsuz çevre yolu civarında içerisinde 6 kişi bulunan otomobili durdurarak araçta arama yaptı.
Aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu Ö.E.İ., A.K., M.K., M.K., W.A. ile R.B. adlı 6 zanlı gözaltına alındı. - HATAY