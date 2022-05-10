Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

10.05.2022 12:44
Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 18,60 gram esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika

12:42 Kamyonun arkasındaki yazıyı gören tüm vatandaşlar aynı yorumu yaptı: Çok haklı
12:30 Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım
12:25 Ümit Özdağ, Bahçeli'ye anne ve babasını hatırlatarak cevap verdi: Babası MHP kurucusu, annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı
12:15 Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil
12:00 888 kişi, Gezi Davası'nda alınan karara isyan etti! "Biz de suçluyuz" diyerek savcılığa ihbarda bulundular
11:57 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu
11:52 Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
11:44 Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı
11:32 Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 12:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement