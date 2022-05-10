Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 18,60 gram esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.