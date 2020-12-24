Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması - Son Dakika

Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması

24.12.2020 20:32
Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması, System.String[]

Son dakika dünya haberi: İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin 'bağımsız, Avrupa ülkesi' olduğunu söyledi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin 'bağımsız, Avrupa ülkesi' olduğunu söyledi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB'de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etti. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sturgeon, "Brexit'in bizden aldıklarını telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizi belirleme zamanı" dedi.


Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması

Avrupa Birliği, İngiltere, İskoçya, Brexit, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması - Son Dakika Dünya


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