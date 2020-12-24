Son dakika: İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması
24.12.2020 20:32
Son dakika dünya haberi: İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin 'bağımsız, Avrupa ülkesi' olduğunu söyledi.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin 'bağımsız, Avrupa ülkesi' olduğunu söyledi.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB'de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etti. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sturgeon, "Brexit'in bizden aldıklarını telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizi belirleme zamanı" dedi.
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