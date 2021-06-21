Son dakika: İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Gilmour'un koronavirüs testi pozitif çıktı

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

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