Son Dakika | İslahiye'de bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Güvenlik görevlilerince nöbet tutulan apartmanın tüm giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekildi, binanın girişine uyarı yazısı asıldı.

Göltepe Mahallesi'nde oturan, astım hastası olduğu belirtilen 83 yaşındaki K.Y, rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

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