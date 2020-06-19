Son Dakika: İsmail YK hakkında sigaraya özendirdiği iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Kural, 'Yaktırdın bir sigara' isimli şarkının klibinde sigara ve alkol kullanımını özendirdiği gerekçesiyle İsmail YK ve prodüksiyon şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kamuoyunda İsmail YK olarak tanınan İsmail Yurtseven'in, 'Yaktırdın bir sigara' adlı şarkısının klibinde sigara ve alkol kullanımı özendirdiğini iddia eden Prof. Dr. Orhan Kural, İsmail YK ve Musicom Prodüksiyon hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şarkının sözleri ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un çiğnendiği kaydedildi.

İsmail YK'nın şarkısının 12 Haziran'dan bu yana 1 milyon 169 bin 560 kez izlendiği ve 35 bin beğeni aldığının belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde, Youtube'da yayınlanan klibin kaldırılması ve Musicom Prodüksiyon'un Youtube kanalının bünyesindeki özendirici video içeriklerinin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurulduğu, İsmail YK ve prodüksiyon şirketi hakkında dava açılarak 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu gereğince cezalandırılmalarını talep ettikleri ifade edildi.

"ÇOCUKLAR ETKİ ALTINDA KALIYOR"

Suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, "Her şeyden önce biliyorsunuz sayıları artıyor. Çok büyük menfaatleri var. Yeşim Salkım yaptı, Sezen Aksu yaptı, Teoman yaptı, hepsine ayrı ayrı, Sıla'ya en son müracaat ettik. Her geçen gün böyle hem içinde sigara olan hem sigaran bahseden, uyuşturucudan ve alkolden bahseden klipler bazı kişilerin dikkatini çekiyor. Bunu sanatçılar veya yapımcıları bir yolla tezgahlıyorlar. Ben yıllarca bunun dersini veriyorum. Çocuklar bir defa etki altında kalıyor. Düşünün 1 milyon kişinin 4 gün içinde İsmail YK'nın son klibini, onun içinde de zaten sigaranın adı var, 'Yaktırdın Bana Bir Sigara' Yazık değil mi? O çocuk bir defa heveslenip sigaraya başladığı zaman yüzde 62'si zaten hayat boyu sigarayla yaşıyorlar. Ondan sonra Covid-10 dahil bu hastalıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"HALK ANLADIKÇA BİZ BAŞARACAĞIZ"

Konuşmalarının devamında Prof. Dr. Kural, "Bizim mücadelemiz o sigaraya başlayanları bıraktırmaya yönelik oluyor. Hiç başlamamaları gerekir. Şu anda tehdit alıyorum, İsmail YK'nın birçok hayranı ya da kendisi devamlı bana hakaretler, okumuyorum çok sinirlendim çünkü. Şu anda saldırı altındayım. Hem bunu şikayet ettik hem klipin kaldırılmasını Cumhurbaşkanlığı'na da şikayet ettik, tütün piyasasını da ayrıca şikayet edeceğiz. Biz reklamını yapmıyoruz. Bunların büyük bir oyun olduğunu, algı yönetimi ve 25.kareyle gençlerin kafasına sigarayı soktuklarını halkın anlamasını istiyoruz. Eskiden Türk filmlerinde de aynı şey yapılırdı. Halk anladıkça biz başaracağız" şeklinde konuştu.

(İrem Demir/İHA)