Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR

31.03.2021 12:33

Son dakika gündem haberi... İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı dava görüldü.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı dava görüldü. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelenirken, taraf avukatları aralarında uzlaşma görüşmeleri yapıldığı öğrenildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen sanık Yeşim Meltem Şişli katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

BENİM BAŞÖRTÜM İLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DAVRANIŞI OLMADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma Babacan O dönemlerde sanığın sekreterliğini yapıyordum. Fakat olay günü toplantıda yoktum ne olduğunu bilmiyorum. Ben tesettürlü bir insanım çalıştığım süre zarfında sanığın benim başörtüm ile ilgili her hangi olumsuz bir davranışı olmadı. dedi.

TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Müştekilerin avukatı ise karşı tarafla uzlaşma aşamasında olduklarını belirterek daha sonra yazılı beyanda bulunacaklarını ifade etti. Sanık avukatı da Müşteki avukatının dediği gibi uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor dedi.

Mahkeme duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI TARAFLAR UZLAŞMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika


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