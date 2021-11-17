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İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika

İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

17.11.2021 23:12
İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandıANKARA'da gerçekleştirilen 'Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve'de, taraflar 6 anlaşmaya imza atarken, ekonomi, eğitim, AB ilişkileri, savunma, iklim krizi, Doğu Akdeniz, Suriye ve göç konularında istişarelerde bulunuldu.

İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

ANKARA'da gerçekleştirilen 'Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve'de, taraflar 6 anlaşmaya imza atarken, ekonomi, eğitim, AB ilişkileri, savunma, iklim krizi, Doğu Akdeniz, Suriye ve göç konularında istişarelerde bulunuldu. Mutabık kalınan hususlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Krallığı Hükümet Başkanı Pedro Sánchez, Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve münasebetiyle Ankara'da bir araya geldi. Zirve, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İspanya'dan Hükümet Başkanı İkinci Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz Pérez, Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodríguez, Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno, Savunma Bakanı Margarita Robles Fernández, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gómez, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto Illera'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Hükümet Başkanı Sánchez, ortak bildiri üzerinde mutabık kaldı. Zirve vesilesiyle 6 anlaşma imzalandı.DİYALOĞU SÜRDÜRME TAAHHÜTLERİ YİNELENDİTaraflar, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak ortak yaklaşımlar belirlemek amacıyla ticaret ve yatırım alanlarındaki diyalogu düzenli olarak sürdürme konusundaki taahhütlerini yineledi. Bu çerçevede Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO), Türkiye- İspanya İş Forumu gibi mevcut mekanizmaların etkin kullanımının ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin öneminin altı çizildi. JETCO ve İş Forumu'nun 2022 yılının ilk yarıyılında düzenlemesinde mutabakat sağlandı.Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımının hem AB hem de Türkiye için azami derecede önemli olduğunu vurgulandı. Türkiye'nin katılım perspektifi dikkate alarak Türkiye- AB ilişkilerinin olumlu bir gündemle geliştirilmesinin önemini dile getirildi. NATO ZİRVESİNDEKİ ÖNCELİKLERBölgesel ve uluslararası barışa, güvenliğe ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla düzenli stratejik diyalogu sürdürme taahhütleri teyit edildi. NATO'nun 2030 yılı ve ötesine uzanan geleceğine dair ve 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin Türk ve İspanyol taraflarının öncelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Müttefikler arasında birlik ve dayanışmanın ve buna örnek olarak özellikle Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığı, İspanya'nın Türkiye'ye devam etmekte olan hava savunma desteğinin önemi vurgulandı. Ayrıca, Türkiye ve AB üyesi olmayan diğer NATO müttefiklerinin AB'nin güvenlik ve savunmayla ilgili çabalarına tümüyle dahil olmalarının önemi yinelendi.TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ Terörizmin değişen doğası ve terörizm ile organize suç arasındaki bağ göz önünde tutularak, terörizm ve organize suçla mücadelede iş birliğinin nasıl geliştirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Terör propagandasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi de dahil olmak üzere terörizm, radikalleşme ve organize suçlarla mücadelede kapsamlı bir stratejiye duyulan ihtiyacın altı çizildi. Ayrıca, Türk ve İspanyol polis teşkilatları arasındaki 4'üncü Ortak Komisyon Toplantısı'nın (Madrid, 22-23 Eylül 2021) terörizm, ciddi ve organize suçlarla mücadele bakımından faydalı bir platform olduğunu not edilerek, müteakip toplantıların düzenlenmesinde mutabık kalındı.İklim değişikliği ile mücadele bağlamında, özellikle temiz enerjiye geçişle ilgili, enerji alanındaki iş birliklerini ilerletme isteklerini dile getirildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında iş birliğinin, özellikle Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmadaki kritik katkıları açısından önemi vurgulanırken, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Mutabakat Zaptı'nın yenilenmesi memnuniyetle karşılandı.Taraflar, Avrupa- Akdeniz bölgesine ilişkin 1995 Barselona Deklarasyonu'nun değerlerine ve ilkelerine ve ayrıca bölgede barış, istikrar, kalkınma ve paylaşılan refah yararına iş birliğini geliştirmeye yönelik ilgili bir hükümetler arası kuruluş olarak Akdeniz için Birliğe (AiB) desteklerini yineledi. KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ Kıbrıs meselesinde, adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere yönelik çabalara Türk ve İspanyol taraflarının tam desteği ifade edildi. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması hususundaki kararlılıklar yinelenirken, iş birliği, dayanışma, hakkaniyet ve kapsayıcılığın bölgedeki tüm taraflarca her zaman vurgulanması gerektiğinin altı çizildi. Doğu Akdeniz Konferansı'nın yapılmasının bölgede kapsayıcı iş birliği mekanizması oluşturmak için bir fırsat olduğu vurgulandı.SURİYE'DE SİYASİ SÜRECE VERİLEN DESTEK YİNELENDİSuriye'de süregelen krize ilişkin endişeler dile getirilirken Suriye ihtilafına BM kolaylaştırıcılığında ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi çözüm bulunmasını amaçlayan siyasi sürece verilen destek yinelendi. Bu bağlamda, Suriyeli taraflar Anayasa Komitesi'nde anlamlı ve yapıcı müzakerelerde bulunmaya davet edildi. Türkiye'nin 3,7 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmasını ve Suriye içindeki istikrar çabalarına katkıda bulunması takdirle karşılanarak, AB tarafından sağlanan destek için memnuniyetler ifade edildi. Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e yük paylaşımı konusunda çabalarını artırmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Suriye'de devam eden insani krizin BM Güvenlik Konseyi'nin 2585 sayılı Kararı uyarınca acilen ele alınmasının gerekliliği vurgulandı.GÖÇLE MÜCADELEDüzensiz göçün her iki ülke için de ortak bir sorun olduğunun altı çizildi. Göçmenler ve sığınmacılar sınırlara ulaşmadan önce temel nedenlere eğilerek, yoksulluğu azaltarak ve kaynak ülkelerdeki çatışmaları uluslararası iş birliği aracılığıyla çözmek yoluyla sağlanacak önlemlerin, göç krizinin üstesinden gelmenin en etkili yolu olduğu vurgulandı.

Öte yandan; kapsamlı ortaklığı derinleştirmeyi sürdürme arzusunun göstergesi olarak, 'Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı', 'Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı' ve 'Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası' imzalandı.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Avrupa Birliği, İspanya, Akdeniz, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika
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