İspanya'nın güneydoğusundaki Cartagena Limanı'nın 50 mil kadar açıklarında bulunan yük gemisinde aralarında gemi kaptanının da yer aldığı 2 Türk ve 1 Gürcü gaz kaçağı nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Cartagena Liman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, ayçiçek yağı taşıyan Liberya bandıralı ve işletmeciliğini bir Türk şirketin yaptığı yük gemisinde dün gece saat 22.00 sıralarında iş kazası yaşandı.

Cartagena Limanı'na yanaşmadan önce yaklaşık 50 mil açıkta gemi tanklarından birinde yapılan teknik çalışmalar sırasında gaz kaçağının oluştuğu ve 3 denizcinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin Türk vatandaşı oldukları ve bunlardan birinin gemi kaptanlığı yaptığı, diğer denizcinin de Gürcü olduğu öğrenildi.

Yetkililer ayrıca, zehirlenen bir başka denizcinin de helikopterle hastaneye götürüldüğünü ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre iş kazası olduğu kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.