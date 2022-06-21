Son dakika! İspanya'da hazirandaki orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katladı - Son Dakika
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Son dakika! İspanya'da hazirandaki orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katladı

21.06.2022 20:50
Son dakika! İspanya'da hazirandaki orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katladı

Son dakika gündem haberine göre İspanya'da son bir haftadır özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katlayarak, 19 bin hektardan fazla dağlık alanı kül etti.

İspanya'da son bir haftadır özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katlayarak, 19 bin hektardan fazla dağlık alanı kül etti.

Castilla y Leon, Navarra, Aragon ve Katalonya bölgelerindeki orman yangınları, Avrupa Birliği'nin yeryüzünü gözlemleme programı Copernicus'un verilerine göre, 2006 - 2021 döneminde mayıs-haziran aylarında yanan ortalama dağlık alanın iki katına karşılık geliyor.

Yetkililer, doğal kaynaklar ve çevreyle ilişkili ekonomik faaliyetlerde önemli etkisi olan 19 bin hektardan fazla dağlık alanın son birkaç haftada kül olduğu ve toplamda yanan ormanlık alanın 30 bin hektarı geçtiği bilgisini paylaştı.

Yangınların çıkmasında önceki hafta görülen ve 42 dereceyi bulan sıcak hava dalgasının en önemli etken olduğu belirtilirken, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yaz benzer sıcak hava dalgalarının çok daha fazla olacağı tahmininde bulunuldu.

Ülke 1950'den bu yana en sıcak haziran ayını geçiriyor ve orman yangınları büyük oranda kontrol altına alınsa da Navarra bölgesinde sürüyor.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen binlerce kişi geceyi spor salonlarında ve otellerde geçirmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

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