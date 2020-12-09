Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti - Son Dakika

Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti

09.12.2020 21:37
Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 373 artışla 47 bini geçti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 373 artışla 47 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 373 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 700 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 19'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca pazartesi günü 1 milyon 702 bin 328 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 2 günde 9 bin 773 artışla 1 milyon 712 bin 101'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 193'e düştüğünü açıkladı.

Bu sayı, yaklaşık iki ay önce 500'lerin üzerindeydi.

"Kovid-19'da vaka eğrisini aşağı çevirmek çok zor oldu." diyen İlla, özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağı Noel ve yılbaşı dönemlerinde İspanyollardan çekirdek aileleriyle evlerinde kalmalarını istedi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 97 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 195'e, toplam vaka sayısı 332 bin 73'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL son olarak 23 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocakta başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Olağanüstü Hal, Pazartesi, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler         
20:58
Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında         
19:37
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 21:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei