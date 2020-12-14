Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bini aştı - Son Dakika

Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bini aştı

14.12.2020 20:53
Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bini aştı, System.String[]

Son dakika haber... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 389 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 48 bin 13'e yükseldiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 389 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 48 bin 13'e yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı cuma gününden bugüne 389 arttı.

Bakanlık, salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 48 bin 13'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 730 bin 575 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 21 bin 309 artışla 1 milyon 751 bin 884'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Önlemlerin Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısmi de olsa gevşetilmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanya'da Kovid-19 aşısının 4 Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

İlla, haziran ayına kadar 20 milyon aşı yapmayı öngördüklerini söyledi.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 194 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 649'a, toplam vaka sayısı da 350 bin 938'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Portekiz, İspanya, Ocak, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bini aştı - Son Dakika


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