Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 4 günde 298 artışla 50 bin 122 oldu.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yeni vaka sayısı 24 Aralık'tan bugüne 24 bin 462 artışla 1 milyon 879 bin 413'e çıktı.

Son 4 günde salgınla bağlantılı 298 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ölenlerin sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da bugüne kadar salgında en fazla ölümün olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya olurken, İspanya 5. sırada bulunuyor.

İspanya'da 24 Aralık'ta, her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vakası 262 iken bugün itibarıyla bu rakam 246'ya düştü.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Avrupa'da aşı dağıtımda ilk aksaklık yaşandı

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) vardığı anlaşma sonrasında Pfizer-BioNTech aşısını alan ve 27 Aralık'ta ilk aşılamaya başlayan İspanya, normal şartlarda bugün gelmesi öngörülen ikinci parti aşı siparişlerinin lojistik bir sorun nedeniyle yarına ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Pfizer'ın Belçika'nın Poors kasabasındaki fabrikasından çıkan aşıların yüklenip gönderilmesiyle ilgili bir sorun yaşandığını ve 350 bin dozluk aşının yarın geleceğini duyurdu.

Ülke basını, İspanya'nın dışında AB'deki 7 ülkeye daha aynı sorundan dolayı Kovid-19 aşısının bir gün geç gideceğini yazdı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 93 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 677'ye, toplam vaka sayısı da 396 bin 666'ya çıktı.

Bu arada, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türü ilk kez Portekiz'de tespit edildi.

Madeira Adası'nda 17'si İngiltere, 1'i Lizbon'dan gelen toplam 18 kişide bu virüsün tespit edildiği açıklandı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.