Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti - Son Dakika

Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

28.12.2020 21:07
Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti, System.String[]

Son dakika haberler: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 4 günde 298 artışla 50 bin 122 oldu.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 4 günde 298 artışla 50 bin 122 oldu.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yeni vaka sayısı 24 Aralık'tan bugüne 24 bin 462 artışla 1 milyon 879 bin 413'e çıktı.

Son 4 günde salgınla bağlantılı 298 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ölenlerin sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da bugüne kadar salgında en fazla ölümün olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya olurken, İspanya 5. sırada bulunuyor.

İspanya'da 24 Aralık'ta, her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vakası 262 iken bugün itibarıyla bu rakam 246'ya düştü.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Avrupa'da aşı dağıtımda ilk aksaklık yaşandı

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) vardığı anlaşma sonrasında Pfizer-BioNTech aşısını alan ve 27 Aralık'ta ilk aşılamaya başlayan İspanya, normal şartlarda bugün gelmesi öngörülen ikinci parti aşı siparişlerinin lojistik bir sorun nedeniyle yarına ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Pfizer'ın Belçika'nın Poors kasabasındaki fabrikasından çıkan aşıların yüklenip gönderilmesiyle ilgili bir sorun yaşandığını ve 350 bin dozluk aşının yarın geleceğini duyurdu.

Ülke basını, İspanya'nın dışında AB'deki 7 ülkeye daha aynı sorundan dolayı Kovid-19 aşısının bir gün geç gideceğini yazdı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 93 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 677'ye, toplam vaka sayısı da 396 bin 666'ya çıktı.

Bu arada, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türü ilk kez Portekiz'de tespit edildi.

Madeira Adası'nda 17'si İngiltere, 1'i Lizbon'dan gelen toplam 18 kişide bu virüsün tespit edildiği açıklandı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İngiltere, Portekiz, İspanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti Karantinayı ihlal eden kumarhaneye "demir testereli" baskın Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı         
21:01
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu         
20:06
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti         
18:44
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Muharrem İnce: Ben 'CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama 3 günde bire düştü Muharrem İnce: Ben 'CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama 3 günde bire düştü         
14:59
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 21:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei