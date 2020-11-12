Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü

12.11.2020 20:57
Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 356 oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1295 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 40 bin 461'e çıktığını duyurdu.

Ayrıca dün 1 milyon 417 bin 709 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 19 bin 511 artışla 1 milyon 437 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

Salgınla ilgili günlük basın toplantısında konuşan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "İspanya'daki durum zor olmaya devam ediyor." dedi.

İspanya'da her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının halen 500'ün üzerinde olduğunun altını çizen Simon, "Son günlerde yeni vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alındığı, hatta bazı özerk yönetimlerde düşüşlerin olduğu doğrudur. Ama bu kimseyi yanıltmasın." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da özerk bölgelere göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 839 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 181'e, toplam vaka sayısı da 198 bin 11'e çıktı.

Portekiz'de hafta başından itibaren uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü Bu acıya yürek dayanmaz! Göçmen anne, bebeğinin suda kayboluşunu çaresizce izledi Kayseri'de "salgında kritik noktaya doğru gidiliyor" uyarısı İngiliz basınından Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesindeki yerini sağlamlaştırdı Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı         
20:47
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım         
19:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 21:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei