Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 504 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, vaka sayılarındaki düşüş devam ederek, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 113 olarak açıklandı.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 73 artışla virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 80 bin 309'a, vaka sayısı da 3 milyon 711 bin 27'ye ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Kovid-19 aşılama sürecini

Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 23,7'sinde (11 milyon 260 bin 175) aşılama süreci tamamlandı.

En az bir doz aşı olanların sayısının da 20 milyonu geçtiği (nüfusun yüzde 42,3'ü) bildirildi.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.