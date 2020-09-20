Son Dakika: İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen yeni vakaların 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de alınan ek önlemler protesto edildi.

Kent merkezinin dışında kalan büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirilmiş, Madrid genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'da kapanacağı duyurulmuştu.

Kısıtlamaların yoğun olarak hayata geçirildiği mahallelerde ise halk sokağa çıkarak gösteri düzenledi.