Üye Girişi
Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi - Son Dakika

Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi

27.11.2021 14:48
Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi

Bir son dakika haberine göre İspanya'da sol koalisyon hükümetinin gösterilerde güvenlik görevlilerine tanınan bazı hakları kaldırmaya yönelik girişimi, başkent Madrid'de polis ve jandarmalar tarafından protesto edildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin gösterilerde güvenlik görevlilerine tanınan bazı hakları kaldırmaya yönelik girişimi, başkent Madrid'de polis ve jandarmalar tarafından protesto edildi.

Kent merkezinde toplanan çok sayıda polis ve jandarmanın yürüyüşüne muhalefette bulunan sağ partiler de üst düzeyde katılarak destek verdi.

"İspanya'da güvensizliğe hayır" ve "Polisler bu reforma karşı birlik içinde" temaları altında yapılan, yüksek katılımlı yürüyüşün, "İspanya tarihindeki en büyük polis gösterisi" olduğu belirtildi.

Polis ve jandarmanın bağlı olduğu sendikaların temsilcileri konuşmalarında, hükümetin yapmak istediği yasal değişikliğin sadece polisin değil vatandaşların da güvenliğini riske atacağını savundu.

Ülkenin en büyük polis sendikası Jupol'un sözcüsü Pablo Perez, "Vatandaş Güvenlik Yasası reformu sırasında ülkemizdeki tüm güvenlik güçlerinin kaygılarının dikkate alınmadığı sürece protestolarımızın bitmeyeceğini hükümete göstermek için buradayız. Otorite eksikliği ve operasyonel anlamda sokaktaki yetkilerimizin kısıtlanmasından dolayı kendimizi korumasız hissediyoruz." dedi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) de hükümetin yasa değişikliğini yapması halinde bunu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurdu.

Diğer yandan gösteride görevli polis memurlarının bu kez kendi meslektaşlarına karşı güvenliği sağlaması dikkati çekti.

Gösteriye neden olan yasa değişikliği

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 döneminde neredeyse her gün yapılan ve çoğu zaman şiddet içerikli olan gösterilerin ardından 2015'te dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından çıkarılan Vatandaş Güvenlik Yasası ile gösterilerde güvenlik görevlilerini koruyan bazı haklar getirilmişti.

Ülkede iki yıldır iktidarda olan sol koalisyon hükümeti, mevcut yasada reform yapacağını duyurmuştu.

Hükümetin, polisin plastik mermi kullanmasının yasaklanması, gözaltı süresinin kısaltılması, göstericilere müdahale sırasında polisin görüntülerinin çekilmesine getirilen yasağın kaldırması ve izinsiz gösterilere müsaade edilmesi yönünde değişiklikler yapması öngörülüyor.

Mevcut yasada, basının dışında göstericilerin polisin görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlamasına 600 ila 30 bin avro para cezası veriliyor.

Koalisyon, İspanya, Madrid, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! 14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! 14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi
Kimileri korkuyor, kimileri yanına yaklaşıp seviyor! Dev orkinosu fotoğraflamak için sıraya girdiler 13:18 Kimileri korkuyor, kimileri yanına yaklaşıp seviyor! Dev orkinosu fotoğraflamak için sıraya girdiler Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
Kaldırımda yürüyen adama 10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:27 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi! 2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi!         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:38
Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?         
14:35
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: İspanya'da polis ve jandarma, hakları için gösteri düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement