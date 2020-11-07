Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü - Son Dakika

Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü

07.11.2020 20:11
Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan önlemler bir polis derneğinin çağrısıyla protesto edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan önlemler bir polis derneğinin çağrısıyla protesto edildi.

"Özgürlük için Polisler" adıyla yeni kurulan derneğin sosyal medya aracılığıyla yaptığı Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri çağrısına bazı itfaiyeciler, jandarma üyeleri ve bir grup vatandaş destek verdi.

Kent merkezinde toplanan ve meclise kadar yürüdükten sonra eylemlerini İçişleri Bakanlığı binası önünde sonlandıran kalabalık, "özgürlük", "hükümet istifa" sloganları attı.

Polis derneğinin sözcüsü tarafından okunan manifestoda, "Bu gösteriyle polis ve vatandaşı birleştirmek ve tüm İspanyolların haklarını kısıtlayan önlemlere karşı olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Hükümetin, vatandaşı korkutmak için jandarma ve polisi kullanmamasını ve bu politikalarını sonlandırmasını talep ediyoruz." denildi.

Yürüyüş sırasında göstericilerin sık sık medyayı "Kovid-19 haberlerini manipüle etmekle" suçladığı ve basın mensuplarını protesto ettikleri de görüldü.

Bu arada, göstericilerden Teresa adlı bir kadın AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bıktık artık. Yavaş yavaş bir diktatörlük uyguluyorlar. Üstelik bunu yaparken bizi korkutmaları için güvenlik güçlerini de kullanıyorlar. Oysa onlar vatandaşa hizmet etmek için çalışıyorlar. Ama bu pandemi sürecinde hem onlara hem de bize kötü muamele ediliyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, daha sert önlemler almadan önce mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilere göre, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bin 832'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 833'e yükselmişti.

Protesto, İspanya, Madrid, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü - Son Dakika


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