Son dakika... İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK - Son Dakika

Son dakika... İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek.Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan bugün (TSİ) 18.00'da hareket etmesi ve gece 02.00 civarında İstanbul'a inmesi öngörülüyor. 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek.Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan bugün (TSİ) 18.00'da hareket etmesi ve gece 02.00 civarında İstanbul'a inmesi öngörülüyor. Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca 31 maç ceza aldı

Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz

Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı

5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar

Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti

İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu

Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü