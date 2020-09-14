Son Dakika | İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 yeni koronavirüs vakası

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 593 bin 730'a ulaştı. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 593 bin 730'a, toplam can kaybı ise 29 bin 848'e ulaştı.



Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 22:31 - Kaynak: DHA Son Dakika › Dünya › Son Dakika | İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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