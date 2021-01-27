Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 492 kişi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 492 kişi Kovid-19'dan öldü

27.01.2021 21:25
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 492 kişi Kovid-19'dan öldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) son 24 saatte 492 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 285 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) son 24 saatte 492 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 285 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 492 artışla 57 bin 291'e çıktı.

Vaka sayılarının yüksek seviyelerde seyrettiği İspanya'da, Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 285 artışla 2 milyon 670 bin 102'ye ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması da 900'a yükseldi. Bu rakam 10 Aralık'ta 188 idi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan ülkede yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılmaya devam ediyor.

Gece sokağa çıkma yasağının başlamasını erkene alan çok sayıda yerel yönetim, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamalarına devam ediyor.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesi yasaklandı.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 291 bin 216 oldu, 123 bin 697 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Madrid ve Katalonya özerk yönetimleri, yeni dozların tedarik edilmesinin gecikmesi nedeniyle Kovid-19 aşılamasını durdurduklarını açıkladı.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 492 kişi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika


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