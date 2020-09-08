Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke İspanya'da yeni eğitim öğretim yılı belirsizlikler ve endişeyle başladı. Dün Bask, Aragon, Kantabriya, Valensiya, Rioja bölgelerinde ders zili çalarken, bugün de Madrid'de kademeli olarak yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin ateş ölçümleri, okul bahçesi girişlerinde gerçekleştirildi.