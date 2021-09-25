İspanya'daki yanardağda şiddetini arttıran patlamalar lav çıkışını yoğunlaştırdı - Son Dakika

- İspanya'daki yanardağda şiddetini arttıran patlamalar lav çıkışını yoğunlaştırdı

KANARYA ADALARI - İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağında patlamaların şiddetini arttırmasının ardından lav çıkışı yoğunlaşırken, çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yetkililer, "yeni bir patlama aşamasına girildiğini" açıkladı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağında dün şiddetini arttıran patlamalar lav çıkışını giderek arttırıyor. Yetkililer bugün yaptığı açıklamada dün 3 köyden tahliye edilen 160 kişinin, yanardağın yol açtığı tehlike durumu nedeniyle eşyalarını almak için evlerine dönemeyeceğini belirtti. Uzmanlar, yanardağın yeni bir patlama aşamasına girdiğini ifade ederken, yanardağdan püsküren kızgın lavlar çarpıcı görüntüler oluşturdu. İspanya'daki tüm havalimanlarını yöneten AENA tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü adanın havaalanının kapatıldığını duyurularak, "La Palma Havalimanı biriken küller nedeniyle çalışamaz durumda. Temizlik çalışmaları başladı, durum her an değişebilir" denildi.

Öte yandan adada dün patlamaların şiddetini arttırmasıyla son olarak Tajuya, Tacande de Abajo ve Tacande de Arriba köylerinde yaşayanlar evlerinden tahliye edilmişti. Pazar gününden bu yana bölgeden yaklaşık 6 bin kişi tahliye edilirken, kızgın lavlar şimdiye kadar 220 hektarlık alanı tahrip etmiş, 400 evi ve 14 kilometrelik yolu da yok etmişti.