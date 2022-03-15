Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu

15.03.2022 18:29
Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında son 24 saatte Barcelona, Mayorka ve Melilla'da bulunan ve dolaylı yollardan Rus oligarklara ait olduğu belirtilen iki lüks yata ve bir gemiye el koydu.

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında son 24 saatte Barcelona, Mayorka ve Melilla'da bulunan ve dolaylı yollardan Rus oligarklara ait olduğu belirtilen iki lüks yata ve bir gemiye el koydu.

İlk olarak, Başbakan Pedro Sanchez'in de açıkladığı, Barselona limanında bulunan "Valerie" adlı lüks bir yata el koyan İspanyol Deniz Gümrük Müdürlüğü, daha sonra "Lady Anastasia" adlı Adriano Limanı'ndaki (Mayorka) bir yata ve Melilla'daki bir gemiye de el konulduğunu duyurdu.

Deniz Gümrük Müdürlüğü, el konulan söz konusu yatların ve geminin gerçek sahiplerinin Rus oligarklar olduğu yönünde soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın kara para aklama ile terörizm finansmanı suçlarını da kapsadığını bildirdi.

Soruşturma süresince yatların, gemilerin ve içlerindeki mürettebatın güvenliğinin garanti edileceği, sahiplerinin yaptırım uygulananlar listesinde yer aldığının kesinleşmesi halinde bunlara nihai olarak el konulacağı bilgisi paylaşıldı.

Barselona limanındaki "Valerie" adlı, 85 metre uzunluğundaki yatın değerinin 140 milyon avro olduğu, sahibinin de Rus oligarklardan, bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov olduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketinde yok yok: Rusya ile ticaret yasaklanıyor, enerji sektörüne yatırıma da yasak geliyor Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketinde yok yok: Rusya ile ticaret yasaklanıyor, enerji sektörüne yatırıma da yasak geliyor BARSELONA - İspanya'da, ilk kez bir Rus oligarka ait lüks yata el konuldu BARSELONA - İspanya'da, ilk kez bir Rus oligarka ait lüks yata el konuldu

Avrupa Birliği, İspanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 18:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement