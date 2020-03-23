Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi! - Son Dakika Spor

Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonundan yapılan ortak açıklamada 12 Mart'ta alınan 'en az 2 haftalık erteleme' kararının gözden geçirildiği ve resmi sağlık makamlarından gelecek 'Koronavirüs ile ilgili hayati tehlike geçti" raporuna kadar profesyonel liglerin...

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Spor Arena Dış Haber | La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonundan yapılan ortak açıklamada 12 Mart'ta alınan 'en az 2 haftalık erteleme' kararının gözden geçirildiği ve resmi sağlık makamlarından gelecek 'Koronavirüs ile ilgili hayati tehlike geçti" raporuna kadar profesyonel liglerin süresiz ertelendiği belirtildi.


İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44 

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