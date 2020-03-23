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Son dakika: İspanya La Liga süresiz ertelendi!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonundan yapılan ortak açıklamada 12 Mart'ta alınan 'en az 2 haftalık erteleme' kararının gözden geçirildiği ve resmi sağlık makamlarından gelecek 'Koronavirüs ile ilgili hayati tehlike geçti" raporuna kadar profesyonel liglerin...
Spor Arena Dış Haber | La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonundan yapılan ortak açıklamada 12 Mart'ta alınan 'en az 2 haftalık erteleme' kararının gözden geçirildiği ve resmi sağlık makamlarından gelecek 'Koronavirüs ile ilgili hayati tehlike geçti" raporuna kadar profesyonel liglerin süresiz ertelendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44
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