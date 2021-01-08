Son dakika! İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 456 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Bakanlık, son 24 saatte 25 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 2 milyon 50 bin 360'a çıktığını açıkladı.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 199 artışla 51 bin 874'e ulaştı.

Diğer yandan, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşılamasına başlanılan İspanya'da şimdiye kadar dağıtılan 743 bin 625 doz aşıdan 277 bin 976'sının kullanıldığı bildirildi.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle Madrid, Katalonya gibi bölgelerde serbest dolaşımı kısıtlayan önlemler genişletiliyor.

Portekiz'de günlük vefat ve yeni vaka sayısında en yüksek artış

Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana günlük vefat ve yeni vaka sayısında en yüksek rakam bugün açıklandı. Portekiz Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 118 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 10 bin 176 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Böylece, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 590'a, toplam vaka sayısı da 466 bin 709'a çıktı.

Başbakan Antonio Costa, vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu şehirler arası serbest dolaşımın zorunlu haller dışında yasaklanacağını ve gelecek hafta ek önlemler almak zorunda kalacaklarını açıklamıştı.

Kovid-19 aşılamasına 27 Aralık'ta başlanan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getiriliyor ve halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmamaları isteniyor.