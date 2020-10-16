Son Dakika | İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor - Son Dakika

Son Dakika | İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor

16.10.2020 19:29
Son Dakika | İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberi... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 186 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 186 yeni vaka tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 15 bin 186 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek toplam vaka sayısının 936 bin 560'a çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının son 24 saatte 222 artarak 33 bin 775'e çıktığını duyurdu.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de olağanüstü hal devam ederken, Navarra, Aragon, Rioja, Castilla y Leon ve Katalonya'da yeni vakalardaki artışı durdurmak için ek önlemler uygulanıyor.

Katalonya'da sadece paket servis için açılmasına izin verilen bar ve restoranların çoğu kepenk kapattı.

Madrid'de yerel hükümetin başkanlık binası önünde gösteri yapan sektör çalışanları, alınan önlemleri protesto etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, bir radyoya yaptığı açıklamada, pandeminin kış döneminde etkisinin çok daha fazla olacağını vurgulayarak, "Aşı veya tedavi bulunana kadar çok zor aylar bizi bekliyor. Temkinli hareket ederek, en iyi şartlarda kışa girmeliyiz. Normal bir Noel dönemi (aaralık ayının son haftası) olmayacak. Kısa periyotlarda yeni ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

Portekiz'de günlük vakalar ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından itibaren günlük vakalardaki artışta yeni bir rekor kırılırken, Kovid-19 bağlantılı günlük ölüm verilerinde nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayı açıklandı.

Sol azınlık hükümeti tarafından ülke genelinde "felaket durumu" ilan edilen ve ek önlemlerin getirildiği Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 149 olurken, vaka sayısı da 95 bin 902'ye ulaştı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor - Son Dakika

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