Son dakika... Isparta'da 17 koyun çalan hırsız Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Isparta'da 17 koyun çalan hırsız Afyonkarahisar'da yakalandı
24.11.2020 18:16
Edinilen son dakika haberine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 17 koyun çalan kişi, Afyonkarahisar'da saklandığı apartta jandarma tarafından yakalandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 17 koyun çalan kişi, Afyonkarahisar'da saklandığı apartta jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 30 Ekim tarihinde Köprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G.'nin ahırından 17 koyunu çalındı. Y.G'nin ihbarıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri harekete geçti. Ekipler koyunları 3 gün sonra kulak küpeleri sökülmüş şekilde Göksöğüt köyü merasında buldu. Olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve 7 ayrı suçtan aranan firari H.A., JASAT tarafından düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar'da saklandığı apartta yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA
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