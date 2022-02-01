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Son dakika! Isparta'da 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika! Isparta'da 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

01.02.2022 16:52
Son dakika! Isparta'da 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokakta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Yeliz Çakmaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 41 yaşındaki Yeliz Çakmalı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ISPARTA

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Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Isparta'da 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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