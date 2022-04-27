Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

27.04.2022 12:32
Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Isparta'da bir evden 500 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da bir evden 500 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Olay Isparta Işıkkent Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden 500 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Ö.N, H.Ş isimli şahıslar olay tarihinden çok kısa sonra polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanırken olayın diğer şüphelisi firari olarak aranan A.K ise Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Isparta merkezde yakayı ele verdi. Yakalanan 3 şüpheli Ö.N H.Ş ve A.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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Türk Lirası, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Isparta'da bir evden yarım milyon liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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