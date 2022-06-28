Boşanması aşamasındaki Ö.Ö. ile eşi A.Ö. dün Garip Köyü'nde tartışmaya başlamış, bunun üzerine A.Ö'nün yakını Y.B. yanında getirdiği silahla kadına ateş ederek yaralamıştı. Olay sonrası kaçan A.Ö. ve Y.B. Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Senirkent, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Isparta'da bir kadının silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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