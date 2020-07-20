Son dakika! Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Isparta'da Kovid-19 vakalarının görüldüğü Çetince köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi. Kovid-19 vakalarının temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle köy, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nın kararı gereği 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Yalvaç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çetince Köyünde Covid-19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19.07.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile 19.07.2020 Pazar günü saat 22: 00'dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubu tarafından karşılanacağı bildirildi. - ISPARTA