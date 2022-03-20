Son dakika: Isparta'da doktoru darp eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Isparta'da doktoru darp eden şahıs gözaltına alındı

20.03.2022 15:57
Son dakika: Isparta'da doktoru darp eden şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Isparta'da hastanenin acil bölümünde nöbetçi olarak görev yapan doktoru darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Isparta'da hastanenin acil bölümünde nöbetçi olarak görev yapan doktoru darp ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Isparta Şehir Hastanesi acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil bölümünde nöbetçi olarak görev yapan Acil Tıp Uzmanı Engin Şenay, acile gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Ş.Y. isimli şahsa tedavi için müdahale etmek istediği sırada Ş.Y. doktora tokat attı. Doktor Engin Şenay'ın beyaz kod vermesi üzerine acile polis ekipleri sevk edildi ve Ş.Y. gözaltına alındı. Ş.Y'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay üzerine Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Isparta Şehir Hastanemiz Acil Serviste 20 Mart 2022 tarihi saat 00.30'da Uzm. Dr. Engin Şenay'ın görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Isparta, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Isparta'da doktoru darp eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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