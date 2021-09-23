Son dakika... Isparta'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Isparta'da para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 19 bin 94 lira, fuhuş için yer temin eden işyeri sahibine de 9 bin 832 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 18-21 Eylül tarihleri arasında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun gereklerini yerine getirmeksizin müşteri kabul eden otel, günübirlikte kiralanan ve ikamete yönelik operasyon düzenledi. Şahıslardan alınan beyanlara göre 'para karşılığı fuhuş' yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 19 bin 94 lira, 1774 sayılı yasaya muhalefet eden konaklama yeri sahibine de 9 bin 832 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan para karşılığı fuhuş yapılan yerlerin bağımsız bölümleri 90 gün süreyle kapatıldı. - ISPARTA