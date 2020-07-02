Son Dakika | Isparta'da Halk Otobüsleri'nde yolculara hijyen mendili - Son Dakika

Son Dakika | Isparta'da Halk Otobüsleri'nde yolculara hijyen mendili

Bir son dakika haberine göre Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, korona virüsün çıktığı mart ayı başından bu yana kadar yolcu güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyor.

Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, korona virüsün çıktığı mart ayı başından bu yana kadar yolcu güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda otobüslerin dezenfekte edilmesi başta olmak üzere bulaşma riskine karşı her türlü tedbiri alan ve titiz davranan Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşımada Türkiye'de bir ilke imza attı. Halk Otobüsleri Kooperatifi, otobüslerde yolculara dağıtılmak üzere hijyen mendili yaptırdı. Mendil, otobüslerde elle tutulacak yerler ile el temizliği için kullanılıyor.


Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi hijyen mendilinin bir yüzünde kooperatif logosu ile kooperatifin 'kaliteli hizmet, güvenli ulaşım' sloganı bulunuyor. Diğer yüzünde ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in resmi ile birlikte 'geleceğin şehri Isparta' vurgusu yapılıyor. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Isparta'da Halk Otobüsleri'nde yolculara hijyen mendili - Son Dakika

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