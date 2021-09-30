İş yerinin kolonunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Isparta'da bir iş yerinin tadilat yapılan kolonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Kemal Mahallesi'nde bir iş yerinde tadilat yapıldıktan sonra alçı ve sıva ile kapatılan kolonundan kedi sesi duyan işyeri sahipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kedinin kolonda oluşan boşlukta sıkıştığını tespit etti.

Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılan kedi, veteriner kliniğine götürüldü.